283 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
75 963 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 283 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Выздоровело 70 759 пациентов (за сутки – 169), от COVID-19 скончались 1 432 человека. Всего специалисты провели 769 172 теста на коронавирус (за сутки – 3 591).
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