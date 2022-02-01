283 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

07:15, 01 февраля 2022, ПАИ

75 963 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 283 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Выздоровело 70 759 пациентов (за сутки – 169), от COVID-19 скончались 1 432 человека. Всего специалисты провели 769 172 теста на коронавирус (за сутки – 3 591).