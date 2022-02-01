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Происшествия

Пропавшая девочка из Новгородской области найдена мертвой в огороде

Пропавшая в городе Холме Новгородской области двухлетняя девочка найдена мертвой в огороде соседнего дома, передает Telegram-канал «112».

Ребенка искали с 24 января 2022 года. По предварительной информации, 33-летняя мать девочки оставила ее в доме, пока стирала белье в бане. Девочка была восьмым ребенком в семье, остальные семеро детей находятся в приюте.

Как сообщают в других СМИ, мать девочки в суде заявляла, что ребенка убил ее 22-летний сожитель. Мужчина в свою очередь свою вину не признал и заявил, что в смерти девочки виновата ее мать.

В печи бани следователи обнаружили костные фрагменты, но, как позже показала экспертиза, они не принадлежат человеку. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее стало известно, что мать девочки была судима за кражу.

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