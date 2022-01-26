В Новгородской области пропал полуторагодовалый ребенок

10:21, 26 января 2022, ПАИ

В Новгородской области в городе Холме пропала полуторагодовалая девочка, пока 33-летняя мама стирала белье в бане, сообщил Telegram-канал «112».

По предварительной информации, мать оставила спящего ребенка на диване и отлучилась по домашним делам. Дверь закрывать не стала.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая обнаружила в печи дома фрагменты, похожие на кости. Сейчас эксперты выясняют, кому принадлежат останки. Мать и сожитель двухлетней Ангелины сейчас находятся на допросе в СК. Со слов женщины, она обратилась в полицию только через несколько часов после пропажи. Сначала пыталась найти ребёнка своими силами.

СУ СК России по Новгородской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Одновременно сотруднкии СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Как сообщает Telegram-канал «RT на русском», пропавшая девочка уже восьмой ребенок в семье. Остальные семеро детей сейчас находятся в приюте. Региональный уполномоченный по правам ребёнка Татьяна Ефимова рассказала, что семья полная, но была в поле зрения опеки из-за трудной жизненной ситуации.

Напомним, что в Алтайском крае родители выгнали шестилетнего ребенка в двадцатиградусный мороз на улицу голышом. СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено два уголовных дела, одно из них по факту халатности органов системы профилактики.