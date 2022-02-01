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Общество

В трёх домах в Великих Луках начался капремонт

На фото: г. Великие Луки, ул. Льва Толстого, д. 25 (начало работ по капитальному ремонту подвального помещения)

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2022 год в городе Великие Луки начались работы по ремонту 6 конструктивных элементов в 3 многоквартирных домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Работы проводятся в домах на улице Ставского, 38/10 (крыша, фасад, система электроснабжения); Октябрьском проспекте, 19/1 (системы холодного водоснабжения и водоотведения); улице Льва Толстого, 25 (подвальное помещение). Ремонт выполняет подрядная организация ООО «Созидатель» в соответствии с заключенными договорами.

На фото: г. Великие Луки, Октябрьский пр-т, д. 19/1 (ход работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения и водоотведения)

В фонде отметили, что практически все виды капитального ремонта можно проводить зимой. Исключение составляют только работы, связанные с «мокрыми» процессами (оштукатуривание поверхности и ремонт отмостки (при ремонте фасада) и устройство стяжки (при ремонте плоской крыши).

На текущую дату в доме №38/10 на улице Ставского частично сделан демонтаж старого кровельного покрытия, подрядная организация выполняет работы «захватками», чтобы не допустить протечек в жилые помещения. Установлены новые пластиковые окна в местах общего пользования. Остальные работы по капитальному ремонту фасада продолжатся при наступлении положительной среднесуточной температуры. Начался капитальный ремонт системы электроснабжения, выполнена разводка в подвальном помещении, установлены новые светильники, розетки и выключатели.

На фото: г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 38/10 (ход работ по капитальному ремонту крыши)

В доме на Октябрьском проспекте, 19 выполнена частичная прокладка магистралей трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения в подвальном помещении, в ближайшее время подрядчик приступит к монтажу стояков в квартирах и местах общего пользования.

На улице Льва Толстого, 25 выполнен демонтаж старых кладовых в подвальном помещении, ведутся подготовительные работы для выравнивания пола. В соответствии с проектной документацией подрядная организация выполнит восстановительные работы по отделке стен и потолка подвального помещения, а также установит новые окна и двери.

Все этапы проведения капитального ремонта общего имущества находятся под постоянным контролем со стороны регионального оператора и подрядной организации.

Всего в городе Великие Луки в 2022 году планируется выполнить капитальный ремонт 52 конструктивных элементов в 22 многоквартирных домах.

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