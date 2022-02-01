Число преступлений с применением банковских карт в России снизилось на 12%

09:24, 01 февраля 2022, ПАИ

Количество преступлений с применением банковских карт в России в 2021 году уменьшилось на 12%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Также уменьшилось количество преступлений с применением различных программ и мобильных телефонов. Как отмечают эксперты, уменьшение количества подобных преступлений зафиксировано впервые за три года.

В минувшем году было зафиксировано на 28% меньше преступлений, совершенных при помощи программных средств: 7,2 тысячи вместо 10 тыс. Количество преступлений с применением сотового телефона снизилось с 218,7 тыс. до 217,6 тысячи. Также стало меньше манипуляций с использованием фиктивных электронных платежей и компьютерных технологий.

В целом в 2021 году замедлились общие темпы роста преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. По итогам 2021-го зарегистрировано 517,7 тыс. таких дел, на 1,4% больше показателей предыдущего года. Причем до этого наблюдался активный рост: в 2020-м на 73,4%, а в 2019 году — на 68,5%. Рост количества мошеннических атак в 2021-м также существенно замедлился.