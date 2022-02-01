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Культура

Финал конкурса «Киномания на Великой» пройдет в Пскове 1 февраля

1 февраля в Пскове в кино-развлекательном центре «Волшебный город» по адресу Октябрьский проспект, 17а состоится финал конкурса «Киномания на Великой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Мероприятие начнется в 19:00, вход в зрительный зал с 18:30. При себе обязательно нужно иметь QR-код и медицинскую маску. Вход на кинопоказ бесплатный, но необходима предварительная регистрация, это можно сделать по ссылке.

Программа мероприятия будет состоять из кинопоказа лучших работ и награждения победителей конкурса короткометражного кино. На конкурс принимались работы по трем основным направлениям: документальное кино, игровое кино и социальные ролики.  Всего было подано 65 заявок, оргкомитет отобрал 16 работ.

На большом экране будут представлены 9 лучших кинолент, которые по решению жюри получили самые высокие оценки.

Таким образом, финалистами конкурса стали работы:

 «Мастерская духа. Остров Колпина» (авторы: Дина Дабришюте, Денис Алексеев, Дмитрий Шерстнёв);

 «Вместе» (авторы: Людмила Бомейко, Галина Курочкина, Александр Сергеев, Кирилл Орлов);

 «Места для поцелуев» (автор: Александр Симаков);

 «Когда никто не слышит» (авторы: Иван Полковников, Елизавета Зенко);

 «Тайны Псковских храмов. Покровка» (авторы: команда Молодёжного ТВ Пскова);

 «Просто шаг» (автор: Карина Зайнулина);

 «В поисках правды» (автор: Кирилл Орлов);

 «Мама, я тебя люблю» (авторы: Лада Кравченко, Ульяна Бобылева);

 «Единоверие в Пскове. Тайны храма Николы Явленного от Торга» (авторы: Маргарита Иванова, Анастасия Иванова).

Победители конкурса получат заслуженные призы и награды, а также возможность посетить киностудию «Ленфильм».

Конкурс видеоработ проходил в рамках областного фестиваля короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой», организатором которого является Псковский городской молодежный центр.

Также в ходе фестиваля более 150 участников со всего региона прошли обучение в киношколе по четырем направлениям (операторское искусство, сценарное мастерство, режиссура и монтаж). Сертификаты о прохождении обучения будут вручены ребятам на финале конкурса видеоработ.

Всю подробную информацию о фестивале можно посмотреть на сайте или на официальной странице в VK.

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