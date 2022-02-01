Поголовье свиней сократилось в Псковской области на 22%

09:41, 01 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области на 22% снизилось поголовье свиней, всего на данный момент в псковских хозяйствах их 1 млн 125,1 тысячи голов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец декабря 2021 года наблюдалось снижение поголовья всех видов скота по сравнению с концом декабря 2020 года.

На данный момент в псковских хозяйствах числится 29,4 тысячи голов овец и коз, что на 9% меньше, чем в 2020 году. Также на 7,9% снизилось и поголовье крупного рогатого скота. На данный момент в регионе живёт порядка 60,5 тысячи голов крупного скота. Из этого числа 30,2 тыс. – коровы, их количество снизилось на 8,5%.