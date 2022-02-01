100 часов обязательных работ получил великолучанин за крупный долг по алиментам
В Великих Луках мужчина по решению суда получил 100 часов обязательных работ за крупный долг по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.
В ведомстве отметили, что отец несовершеннолетней дочери всеми способами уклонялся от уплаты алиментов и скрывался от приставов. В итоге у него накопилась задолженность в 238 тысяч рублей.
Мужчину нашли и доставили в отдел судебных приставов для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
В суде отец признал свою вину. Он пояснил, что алименты не платил, так как официально не был трудоустроен.
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