100 часов обязательных работ получил великолучанин за крупный долг по алиментам

09:46, 01 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках мужчина по решению суда получил 100 часов обязательных работ за крупный долг по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что отец несовершеннолетней дочери всеми способами уклонялся от уплаты алиментов и скрывался от приставов. В итоге у него накопилась задолженность в 238 тысяч рублей.

Мужчину нашли и доставили в отдел судебных приставов для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

В суде отец признал свою вину. Он пояснил, что алименты не платил, так как официально не был трудоустроен.