Пскович украл из магазина четыре флакона шампуня

09:48, 01 февраля 2022, ПАИ

Пскович украл из магазина четыре флакона шампуня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

31 января около двух часов дня молодой человек предпринял попытку украсть из магазина на улице Советской четыре флакона шампуня. Продавец нажал кнопку тревоги, после чего на место выехал экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 26-летнего местного жителя, который пронес через кассу четыре флакона шампуня, при этом не заплатив за них. Ущерб составил более 1000 рублей. По данному факту проводится проверка.