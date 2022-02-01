Почти 1000 человек получили травмы на улицах Пскова в январе

09:48, 01 февраля 2022, ПАИ

В январе в псковский травмпункт обратился 1481 человек, в том числе с уличными травмами — 998. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

У 450 пациентов диагностировали тяжелые травмы, в том числе у 425 — переломы. 615 обратившихся получили ушибы.

Вадим Букша отметил, что число обратившихся по сравнению с прошлым годом выросло — в январе 2021 года за помощью в травмпункт пришли 895 человек. 2/3 получили уличные травмы.