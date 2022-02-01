Назальным спреем «Спутник V» могут вакцинировать детей до пяти лет
Для вакцинации детей до пяти лет от коронавирусной инфекции будут использовать назальный спрей «Спутник V», сообщил «Интерфаксу» директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
На вопрос о разработке вакцины для детей младше пяти лет Гинцбург ответил, что будет предлагать использовать для вакцинации спрей для носа. На данный момент врачи решают: использовать спрей или использовать вакцину, разведенную в 10 раз.
Перед тем как принимать решение, нужно дождаться результатов исследований назальной вакцины на взрослых, уточнил ученый. Первые две фазы клинических исследований интраназальной вакцины займут 2,5 месяца для того, чтобы подать документы в Минздрав для ее регистрации.
Слышали ли вы про биткоин?
Борис Елкин: Администрация Пскова будет стараться, чтобы ремонты дорог выполнялись раньше сроков