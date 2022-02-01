Назальным спреем «Спутник V» могут вакцинировать детей до пяти лет

09:54, 01 февраля 2022, ПАИ

Для вакцинации детей до пяти лет от коронавирусной инфекции будут использовать назальный спрей «Спутник V», сообщил «Интерфаксу» директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

На вопрос о разработке вакцины для детей младше пяти лет Гинцбург ответил, что будет предлагать использовать для вакцинации спрей для носа. На данный момент врачи решают: использовать спрей или использовать вакцину, разведенную в 10 раз.

Перед тем как принимать решение, нужно дождаться результатов исследований назальной вакцины на взрослых, уточнил ученый. Первые две фазы клинических исследований интраназальной вакцины займут 2,5 месяца для того, чтобы подать документы в Минздрав для ее регистрации.