Почти 770 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:58, 01 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 3 591 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 769 172, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразились 75 963 человека, 70 759 пациентов выздоровело, 1 432 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.