С какими травмами поступают псковичи в травмпункт по будням и выходным

10:27, 01 февраля 2022, ПАИ

С какими травмами поступают в псковский травмпункт по будням и выходным, рассказал Псковскому агентству информации заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

По его словам, характер обращений разный. По будням люди чаще всего обращаются утром и вечером — падают по пути на работу или при возвращении домой. В выходные травмы чаще всего получают во время активного отдыха, например при катании с горки.