78% россиян согласны, что три выходных лучше двух

10:27, 01 февраля 2022, ПАИ

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, как жители России относятся к сокращению рабочих дней до 4 в неделю. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

78% респондентов согласились с утверждением, что чем больше выходных, тем лучше.

При этом готовность своей компании к 4-дневной рабочей неделе 47% опрошенных оценили отрицательно — по их мнению, такой график работы им не подходит.

Однако 21% участников исследования отметили, что такой переход вполне реален, но для него потребуется более полугода. Еще 15% респондентов указали, что сокращение рабочей недели потребует несколько месяцев, а 11% отметили сроки в несколько недель. 6% опрошенных считают, что их компания полностью готова к переходу на сокращенную рабочую неделю.

7 из 10 россиян уверены, что сокращение рабочей недели позитивно скажется на работоспособности команды. Не согласны с ними всего 5% респондентов, а четверть участников опроса (25%) считают, что такие меры не повлияют на продуктивность работников.

Четырехдневка позитивно скажется и на атмосфере команды — так считают 73% респондентов. И только 4% жителей России думают, что сезонное сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношения между коллегами. По мнению 23% опрошенных, уменьшение рабочих дней никак не отразится на обстановке в коллективе.