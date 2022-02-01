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Планы по ремонту дорог и тротуаров определили в Пскове

Планы по ремонту дорог на 2022-2023 годы определили в Пскове. Администрация города планирует заключить с подрядными организациями двух- и трёхгодичные контракты на ремонт объектов улично-дорожной сети, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

«Долгосрочные контракты связаны с колоссальными планами по ремонту дорог, а также обусловлены объёмом денежных средств, выделенных из областного бюджета на текущий год. Однако администрация намерена привлекать дополнительное финансирование на дорожную деятельность и направлять на эти цели экономию на торгах. Это позволит сократить сроки производства работ и вводить объекты в эксплуатацию досрочно. В связи с этим перечень объектов будет корректироваться», – подчеркнул глава администрации Пскова Борис Елкин.

В первую очередь в текущем году планируется завершить масштабные проекты, начатые в 2021 году. Это реконструкция улицы Леона Поземского (2-я очередь) в рамках туркластера «Псковский». 1-й этап реконструкции улицы Кузбасской Дивизии и ремонт Рижского проспекта, которые идут по линии национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, в этом году по нацпроекту начнётся и завершится ремонт тротуаров вдоль улицы Советской Армии, стартует капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса, 1-й этап ремонта улицы Труда и реконструкция Советского (Троицкого) моста.

На средства Дорожного фонда Псковской области в Пскове в 2022-2023 годах запланировано привести в порядок более 25 объектов.

В микрорайоне Кресты в перечень подлежащих ремонту дорог вошла улица Германа (от Крестовского шоссе до аэропорта), её отремонтируют в 2022 году. Также в планах улицы Дновская, Торфяная, Спартака, Харченко (от Ленинградского шоссе до улицы Гатчинской).

В микрорайоне Любятово обновят улицу Новгородскую и построят тротуар, ведущий к школе № 17. Приведут в нормативное состояние улицы Майскую, Светлую и Хвойную.

На Запсковье приведут в порядок улицу Ветряную, соединяющую улицы Александра Невского и Старотекстильную, путепровод «ЗЗК» на улице Индустриальной, участок улицы Индустриальной (от улицы Новаторов до улицы Литейной), улицы Новаторов и Евлентьева. Запланирован ремонт моста через реку Милевку и строительство автобусных остановок на улице Труда и проспекте Энтузиастов.

На Завеличье будет восстановлен Восточный проезд, который идёт от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии.

По многочисленным просьбам граждан в план ремонта вошли улицы Лепешинского и Солнечная с устройством тротуара в микрорайоне Лепеши. Также будет отремонтирована улица 128-й Стрелковой Дивизии.

Кроме того, предусмотрен большой объём работ по приведению в порядок и устройству новых пешеходных зон. Помимо тротуаров вдоль улиц Советской Армии, Новгородской и Солнечной, в списке значатся строительство тротуара вдоль Рижского проспекта (от улицы Балтийской до торгово-развлекательного центра Fjord Plaza), продолжение устройства тротуара на улице Яна Райниса, строительство тротуара на улице Шоссейной, капитальный ремонт тротуара на улице Ижорского Батальона, а также ремонт тротуаров по улицам Николая Васильева и Госпитальной.

Отметим также, что ремонт любого объекта улично-дорожной сети включает приведение в порядок имеющейся пешеходной зоны.

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