Псковичи стали чаще приходить в травмпункт на повторный приём

10:51, 01 февраля 2022, ПАИ

В связи с нагрузкой на первичное звено системы здравоохранения вырос поток повторных обращений в псковский травмпункт. Об этом Псковскому агентству информации рассказал заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

Он заметил, что пандемия и ограничительные меры в целом не отразились на работе травмпункта. Однако, по его словам, ощущается, что учреждения здравоохранения не справляются с потоком пациентов — в травмпункт повторно идут те, кто не может попасть на прием в поликлинику.

Вадим Букша уточнил, что причины могут быть разные, в том числе высокая заболеваемость среди медперсонала в поликлиниках либо страх заразиться в медучреждении. «Люди порой боятся, что там много заразных. Хотя у нас их еще больше — это же приемное отделение», - пояснил заведующий травмпунктом.

Он добавил, что большая часть повторных обращений приходится на выходные и праздничные дни. Также люди приходят в травмпункт сделать рентген. «Мы всем стараемся оказать помощь, понимаем, что первичное звено сейчас перегружено. Но повторный прием затрудняет первичный, на который люди приходят с острыми травмами», - подчеркнул Вадим Букша.

В травмпункте пациентам необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, быть в масках. «К нам свободно все могут приходить за помощью. Мы же не ресторан — мы QR-коды не спрашиваем», - подытожил Вадим Букша.

Напомним, в январе в псковский травмпункт обратился 1481 человек, в том числе с уличными травмами - 998. С какими травмами поступают псковичи в травмпункт по будням и выходным, читайте здесь.