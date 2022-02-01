Ошибочные штрафы с дорожных камер могут аннулировать в России

10:59, 01 февраля 2022, ПАИ

Генпрокуратура предложила аннулировать ошибочные штрафы с дорожных камер за превышение скорости российскими автомобилистами, сообщает издание «Коммерсантъ».

В ведомстве предположили, что дорожные камеры иногда используют не для профилактики нарушений, а для получения дополнительных доходов региональными органами власти. В связи с этим было принято решение скорректировать законодательство для удобного аннулирования ошибочных штрафов.

В Генпрокуратуре рассказали, что в 14 областях обнаружили камеры, установленные за пределами мест аварийно опасных участков дорог. В ведомстве привели в пример Нижегородскую область, где с 21 по 26 августа 2021 года с помощью камер ГИБДД вынесли более 6,5 тысячи штрафов за превышение скорости на общую сумму 4,2 миллиона рублей.

Как пояснили в Генпрокуратуре, после проверки было установлено, что штрафы были ошибочные и произошли по причине неправильно закрепленных камер. В Подмосковье на трассе М-8 «Холмогоры» с 21 октября был повышен скоростной режим с 90 до 110 км/ч, но ГИБДД до 25 октября рассылала штрафы автомобилистам исходя из старых ограничений.

В надзорном ведомстве заявили, что ситуация в данной сфере «остается сложной», и в связи с этим решили подготовить предложения по внесению поправок к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности».

После принятия поправок законопроект позволит аннулировать штрафы в период некорректной работы камеры без заявлений пострадавших граждан. На данный момент ГИБДД не может отменить постановление без обращения граждан или протеста прокуратуры.