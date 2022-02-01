Дополнительный выходной ждёт псковичей в феврале

11:30, 01 февраля 2022, ПАИ

В связи с празднованием Дня защитника Отечества у россиян в этом году будет один праздничный выходной день - 23 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

День защитника Отечества выпал на среду, будет один выходной, никаких переносов не предусмотрено. Вторник, 22 февраля, является предпраздничным днем, рабочее время сокращается на один час.

В марте россиян ожидают и рабочая суббота, и длинные выходные. Три нерабочих дня будут в связи с празднованием Международного женского дня. Праздничный день 8 марта приходится на вторник, в связи с этим принято решение перенести день отдыха с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 марта – воскресенье, понедельник и вторник.

Следующие длинные выходные будут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, а также с 11 по 13 июня.