Борис Елкин: На прошлой неделе подрядчики проспали снегопад

11:35, 01 февраля 2022, ПАИ

На прошлой неделе подрядчики, мягко говоря, проспали снегопад, рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 февраля.

«На прошлой неделе около 7 утра я выехал на дороги и ужаснулся их состоянию. Проспали – это мягко сказано, были вопросы к подрядным организациям, они оказались банально не готовы. Если говорить о снегопаде, который был с субботы на воскресенье, подрядчики были уже готовы, ситуация была диаметрально противоположная, усиленную смену запустили в ночь, когда шел снегопад, это дало свои плоды», – отметил Борис Елкин.

Сити-менеджер рассказал, что в этом году выпало достаточно много снега и было огромное количество переходов через ноль, из-за чего возникало большое количество обледенений. «Призываю всех подрядчиков стараться чистить до асфальта, потому что в таких условиях проще бороться с обледенением», – отметил он.

Борис Елкин сообщил, что больше всего было обращений по поводу плохой уборки тротуаров и межквартальных проездов. «Остаются вопросы по межквартальным проездам, это наша болевая точка», – рассказал Борис Елкин и отметил, что этим вопросом будут активно заниматься, если возникнет экономия – будет закуплена новая техника.