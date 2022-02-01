Россияне все больше интересуются эзотерикой и картами Таро, чем религиозной литературой

11:43, 01 февраля 2022, ПАИ

Продажа книг по эзотерике и картам Таро, а также о позитивном мышлении и осознанности выросла на 50%. Возможная причина роста такого интереса — нестабильность из-за условий пандемии и ускоренная цифровизация, пишет «Коммерсантъ».

В группе «Эксмо-АСТ» изданию рассказали, что продажа эзотерической литературы выросла более чем на 53%, обеспечив группе 400 миллионов рублей дохода. Как отметила начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова, основной интерес аудитории идет в направлении не теорий, а практических навыков работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурсов. Спрос на религиозную литературу упал на 30% в 2021 году.

Как отмечают специалисты, такой интерес вызван актуальными адаптациями древних духовных учений, так как они работают с базовыми потребностями — стремлением к счастью, покою, успеху и благополучию. Другие эксперты связывают интерес к направлению с пандемией.

Есть мнение, что такой интерес вызван ускоренной цифровизацией. Как считают в «Литресе», в истории литературы уже наблюдался похожий всплеск интереса к мистическому и иррациональному. Интерес к такой литературе в ближайшие годы, уверены в «Литресе», будет расти.