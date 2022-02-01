Ярмарочную деятельность хотят развернуть в историческом центре Пскова
В Пскове намерены развернуть ярмарочную деятельность в историческом центре города. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.
По словам Бориса Елкина, новогодняя ярмарка понравилась псковичам и нашла отклик, участники также остались довольны ярмаркой. Поэтому администрация города разработала карту планируемых точек, куда в будущем могли бы переехать ярмарочные домики.
«Хотим создать ярмарочную деятельность на исторической территории города, с комитетом по охране объектов культурного наследия согласовываем это. Есть потребность от туристического бизнеса, есть потребность от фуд-корта, и от граждан в части создания небольшой ярмарочной деятельности. В Финском парке негде купить воды, на набережной реки Великой тоже. Хотелось бы исправить это», - сказал Борис Елкин.
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