На Рижском проспекте в Пскове в районе ТЦ Fjord Plaza появятся тротуары

12:29, 01 февраля 2022, ПАИ

Тротуары появятся вдоль Рижского проспекта в Пскове в районе ТЦ Fjord Plaza. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Это наша территория, поэтому будет реализовывать проект город», - уточнил Борис Елкин. По его словам, это будет переходящий объект, его реализация запланирована на 2022-2023 годы.

Сейчас люди ходят к торговому центру по пустырю. «Та территория, по которой сейчас проходит тропа, это территория Псковского района, она под застройщиком, который рано или поздно там что-то построит», - добавил глава администрации Пскова.