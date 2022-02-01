Почти 126 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:44, 01 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 125 836 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

31 января в стране зафиксировано 663 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел от коронавируса 40 301 человек.

Всего по состоянию на 1 февраля в России выявлено 11 986 913 случаев заболевания коронавирусом, 10 288 582 человека выздоровело, 332 012 – умерло.