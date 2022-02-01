«Учись, студент!»: псковские випы поделились студенческими воспоминаниями

15:35, 01 февраля 2022, ПАИ

От сессии, как известно, до сессии живут студенты весело. Так ли весело, как принято думать, жилось псковским випам в студенческие годы, узнали корреспонденты Псковского агентства информации. Спикеры медиацентра рассказали о том, как варили сосиски в чайнике, пили кофе в «Сундуке» и ездили на морковку, как проходили практику, дружили, развлекались, учились, работали и одновременно со всем этим воспитывали детей.

Прокурор Псковской области Иван Грибов:

Моё студенчество – это и сосиски в чайнике, и 16 предметов, которые надо было сдать за три месяца (я тогда переводился из вуза в вуз), и необходимость постоянно учить, учить, учить и не спать. Воспоминания самые разные, в основном очень хорошие.

Студенческая жизнь – это ощущение лёгкости, беззаботности, это встречи с друзьями. Мы до сих пор, вот уже много лет, сохраняем дружеские отношения с теми, с кем познакомились на студенческой скамье. Люди работают в абсолютно разных сферах, разбросаны по всей стране, но на дружбу это никак не влияет: как дружили, так и дружим, держим связь.

А случай с сосиской… Это мы сессию сдали и собрались с ребятами у товарища, который снимал квартиру. Очень хотелось есть, и единственное что удалось найти, – сосиски и чайник, в котором мы всё это дело сварили. Ничего другого не было, только чайник. Не знаю, как он вообще питался с таким набором утвари. Где-то даже фотография сохранилась как раз с той встречи.

С тех пор у меня в памяти куча хороших, добрых воспоминаний. Мы много учились, не расслаблялись, но и свободное время проводили весело.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко:

Студенчество – большой и яркий период жизни. Наверное, как многие из нас, псковичей, мы делились в своё время на две категории: кто-то учился в политехе, кто-то - в педе. Я окончила педагогический, исторический факультет. И это всегда было время не только учёбы. У нас была кипучая студенческая жизнь. Это были какие-то творческие планы, концерты, практики, археологические раскопки. И всё это на взлёте, на задоре, никогда не было в тягость. Сил и времени хватало абсолютно на всё.

Выпускники истфака раскиданы по стране, по миру даже, но всё равно мы можем позвонить друг другу, собраться, сказать: «Ты знаешь, а у меня вот так». До сих пор с однокурсниками поддерживаем отношения.

Воспоминания о студенчестве только положительные: это и педагоги, которые давали нам хорошую встряску, колоссальную базу. Мы сейчас по выпускникам истфака видим, что они работают в абсолютно разных сферах. Это и сокурсники, и учёба, которая не в тягость, и параллельно всему – сумасшедшая жизнь.

Самое яркое воспоминание из того, что первым приходит в голову, - работа ночами во время предвыборных кампаний, участие в социологических опросах, ради которых мы ездили по области, возвращаясь в Псков в 4-5 утра. Приезжали холодные, голодные и шли в «Сундук» на площади Ленина, где ДКП, потому что он работал круглосуточно. Там пили чай, кофе, дожидались 8 часов и шли в главный корпус, и в 8:30 все как штык сидели на парах. Отрицательно наши «путешествия» на учёбе не сказывались, мы были примерными студентами.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова:

Моё студенчество – это Псковский педагогический институт с 1987-го по 1992-й – замечательные годы, естественно-географический факультет, составление коллекций, препарация, вечные лабораторные, химические опыты… Эмоций относительно учёбы до сих пор очень много, много воспоминаний. И база, куда мы ездили на ночные и дневные экскурсии, и практика, на которую меня родители отпускали на три дня: я ухитрялась учиться с месячной дочкой на руках.

Для меня этот период – время становления семьи, рождения ребенка. Я, что называется, училась «без отрыва от производства», помогали все родственники. И потом уже дочь ходила со мной на выпускной, получала диплом с мамой.

Начало учёбы было «интересное» - месяц картошки в Гдовском районе, в деревне Тупицыно. Я на всю жизнь это запомнила, потому что мы ехали туда на каких-то огромных самосвалах, дорога непроходимая… Сидим, обречённо друг на друга смотрим, толком ещё никто никого не знал на первом курсе, и говорим: «Всё, девочки, попали. Нам отсюда ни выйти, ни выехать, ничего». Но та обстановка нас хорошенько сплотила и сдружила.

Не поверите, как раз сегодня мне приснилось, что предстоит сдать кучу экзаменов. И вот я прихожу в аудиторию, как сейчас помню, 33-я наша большая была на Советской, а там сидят мои однокурсницы, усердно что-то пишут, и преподаватель мне говорит: «Ну здравствуйте, Наталья Анатольевна. Мы рады вас видеть. Очень». И молчит. А я думаю: «Боже, она мне в укор ставит, что я не посещаю занятия». Вот нормально это? (Улыбается.)

У меня одна однокурсница живёт в Петропавловске-Камчатском, благо что сейчас связь хорошая, мы общаемся до сих пор, время от времени она приезжает. И здесь, в Пскове, осталось много однокурсников, с которыми дружим. Встречаемся, конечно, очень редко, но зато всё друг о друге знаем.

Вспоминается, что у нас была не только сухая теория, но и море практики: опыты, лабораторные… А первая педагогическая практика, пассивная, была в 12-й школе, вторая - в 19-й, а уже третья, с уроками - в Тямшанской гимназии. Мне тогда учитель на целый месяц доверила уроки химии у старшеклассников. Как раз тогда я осознала, что школа – это моё, и осталась там на 27 лет.

У меня ещё и второе высшее было – юридическое образование в академии. Его я тоже вспоминаю с удовольствием, несмотря на то что было очень сложно, потому что я уже работала директором школы и одновременно училась.

Мы все, конечно, были взрослые студенты, и подход к учёбе был совершенно другой. Первое образование – это всё равно ещё немножечко «халтура», и ты потом понимаешь: я же могла здесь побольше сделать и здесь, и здесь.

Заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Олеся Назарой:

Студенческая пора была прекраснейшем временем, временем интеллектуальных игр. Я тогда в «Брейн-ринге» была капитаном команды от Государственного университета сервиса и экономики. Ещё это было время баскетбольных соревнований: я играла в баскетбольной команде в вузе. Это и кавээновские баталии, и всевозможные научно-практические конференции: успела побывать и председателем научного общества, и тренером команды КВН, и участником команды КВН.

Тогда же выучилась в школе диджеинга при радиостанции «Европа плюс» и очень активно занималась научной деятельностью. Классно было в студенческие годы, весело. Не могу сказать, что это был лучший период моей жизни, потому что, в принципе, я умудряюсь получать удовольствие от любого её периода, но, безусловно, могу сказать, что это время было очень яркое и интересное.

Училась я в Государственном университете сервиса и экономики, теперь это Санкт-Петербургский экономический университет. Аспирантуру оканчивала в этом же университете, защищала диссертацию. Вуз заложил очень хорошие теоретические и практические основы моей нынешней общественной деятельности.

Начальник отдела налогообложения доходов физлиц УФНС России по Псковской области Светлана Владимирова:

Я согласна с тем, когда говорят, что студенчество - самые лучшие годы. Вся жизнь, вся карьера, всё ещё впереди, и ты строишь планы, мечтаешь, надеешься.

Времени хватало на всё: и учиться на дневном, и хорошо учиться, кстати, и подрабатывать, и на танцы ходить, и личную жизнь не забывать.

А самое яркое воспоминание – картошка! После первого курса ездили в Писковичи. Правда, собирали не картошку, а морковь, но неважно. Так вот, мы её собирали, а наш староста прямо на ходу её чистил для всех, и такая она была вкусная… Этот вкус запомнился мне на всю жизнь, потому что ничего вкуснее той морковки я не ела. Серьёзно.

Помню я это всё, потому что поездка вышла очень весёлая, наш курс в политехе тогда очень сдружился после той поездки на морковку.