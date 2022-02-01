Вышел первый тизер фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова

12:55, 01 февраля 2022, ПАИ

​

Вышел первый тизер фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который представила компания Universal Pictures Russia. Режиссером картины стал Михаил Локшин, пишет РБК.

Мастером и Маргаритой в картине стали Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Воланда сыграет немецкий актер из «Бесславных ублюдков» фильма Квентина Тарантино Аугуст Диль.

Михаил Локшин (режиссер фильма «Серебряные коньки») выступил режиссером картины, а также работал в написании сценария совместно с Романом Кантором (сценарист «Серебряные коньки», «Мертвое озеро», «Ёлки 5»). Локшин и Кантор получили шесть премий «Золотой орел», в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий», за фильм «Серебряные коньки», который вышел в 2020 году.

Производством картины занимаются Mars Media Entertainment («Т-34», «Чики»), Amedia Production и Profit.

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.