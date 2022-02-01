В середине февраля в России наступит пик заболеваемости COVID-19

13:02, 01 февраля 2022, ПАИ

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время, пик наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом пишет «Интерфакс».

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости. К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», - сказала Пшеничная, отвечая на вопрос о том, когда может наступить пик заболеваемости COVID-19.

При этом она отметила, что «такой резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах».

Она сказала, что такой скачок заболеваемости, который наблюдается в России в последние недели, связан, в первую очередь, с высокой заразностью варианта омикрон, так как вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его более заразным.

«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», - подчеркнула специалист.

Говоря о том, какие меры помогут защититься от заражения коронавирусом, Пшеничная сказала, что меры остаются прежними. «В первую очередь, это вакцинация и ревакцинация. По-прежнему актуальны и неспецифические меры профилактики - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест», - добавила она.

По данным оперативного штаба, обнародованным во вторник, в РФ за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 125 836 человек, умерло 663 пациента.