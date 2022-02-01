Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

2-3 февраля на Земле ожидается магнитная буря

2 февраля Земли достигнет выброшенная Солнцем волна плазмы, магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды. Об этом пишет РИА Новости.

Облако вещества было выброшено Солнцем 30 января в ходе вспышки средней силы – класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону Земли. Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром по московскому времени, 2-3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

А согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а её уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Борис Елкин: Администрация Пскова будет стараться, чтобы ремонты дорог выполнялись раньше сроков
01 февраля 2022

Магнитная буря накроет Псковскую область 3 февраля
01 февраля 2022

Псковский врач рассказала, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
01 февраля 2022

Вышел первый тизер фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова
01 февраля 2022

Ещё шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области
01 февраля 2022

Велодорожки в Пскове сделают безопасными
01 февраля 2022

Почти 126 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
01 февраля 2022

На Рижском проспекте в Пскове в районе ТЦ Fjord Plaza появятся тротуары

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...