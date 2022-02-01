2-3 февраля на Земле ожидается магнитная буря

13:06, 01 февраля 2022, ПАИ

2 февраля Земли достигнет выброшенная Солнцем волна плазмы, магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды. Об этом пишет РИА Новости.

Облако вещества было выброшено Солнцем 30 января в ходе вспышки средней силы – класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону Земли. Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром по московскому времени, 2-3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.



А согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а её уровень прогнозируется как G1 – самый слабый.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

