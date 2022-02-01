Автомобиль опрокинулся в кювет в Пскове

13:33, 01 февраля 2022, ПАИ

В Пскове 1 февраля автомобиль опрокинулся в кювет на улице Николая Васильева, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС, скорая помощь, в результате аварии никто не пострадал.

В связи с погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть осторожными на дорогах: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать рискованные манёвры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.