Автомобиль опрокинулся в кювет в Пскове
В Пскове 1 февраля автомобиль опрокинулся в кювет на улице Николая Васильева, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся. На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС, скорая помощь, в результате аварии никто не пострадал.
В связи с погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть осторожными на дорогах: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать рискованные манёвры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.
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