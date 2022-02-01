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Культура

Почти 100 мероприятий смогут посетить в Псковской области владельцы «Пушкинской карты»

96 мероприятий смогут посетить в Псковской области владельцы «Пушкинской карты», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В проекте участвуют федеральные, региональные и муниципальные учреждения культуры, которые предлагают для посещения выставки, спектакли, концерты, экскурсии, балеты, интерактивные программы, лекции.  С актуальной афишей событий можно познакомиться на сайте комитета по культуре Псковской области.    

В Псковской области в феврале 2022 года во всероссийской программе «Пушкинская карта» участвуют следующие учреждения культуры: Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, Псковская областная филармония, Псковский областной театр кукол, Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Городской культурный центр, Дом офицеров, Великолукский драматический театр, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей, Островский Военно-исторический музей-заповедник.

Каждому молодому человеку  от 14 до 22 лет выдается специальная карта «Мир», которая позволяет приобщиться к культуре и искусству. Картой можно оплатить покупку билета на мероприятия из перечня, размещенного на сайте Культура.рф, а также все мероприятия, которые проводят в регионе перечисленные учреждения культуры.   

Номинал карты в этом году составляет 5 000 рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.  

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