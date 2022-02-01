Поисковики обнаружили новые факты в истории погибшего под Идрицей советского лётчика

13:57, 01 февраля 2022, ПАИ

Поисковый отряд «Забытый батальон» добавил новые факты в историю героически погибшего под Идрицей советского лётчика Ивана Корниенко, пишет газета «Псковская правда».

Командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков рассказал, что в 2021 году на дне озера Островно был найден орден «с закруткой». Поисковики предположили, что первоначально орден был на форме своего владельца. В годы войны в озеро Островно упал советский самолёт. После со дна водоёма подняли боевую машину, а в ней нашли останки лётчика.

Фото ордена Красной Звезды было отправлено в Москву - другу Владимира Бумакова Алексею Никулину. Он нашёл в военных архивах информацию, что владельцем награды был младший лейтенант Иван Ильич Корниенко, летчик 148-го истребительного авиаполка. История жизни пилота и его подвига насыщенна и интересна. Посвященная ему экспозиция фактически разорвана, поскольку часть экспонатов находится в краеведческом музее в Себеже, часть - в Идрицкой средней школе.

Полный материал об истории подвига советского пилота читайте в материале «Псковской правды».