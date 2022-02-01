Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Геральдический совет утвердил обновлённые гербы и флаги трёх районов Псковской области

Обновлённый герб Себежского района

Геральдический совет при Президенте РФ внес в государственный регистр обновленные символы трех районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Под записью 13721 внесен герб Себежского района с описанием: «В лазоревом поле всадник в серебряных латах и шлеме с перьями, с кривым серебряным мечом в воздетой правой руке, с червленым окаймленным серебром щитом (с золотым восьмиконечным православным крестом) на плече, скачущий на серебряном коне, с червлеными попоной и упряжью, над стоящей на зеленой земле золотой деревянной крепостью о двух башнях с шатровыми кровлями, увенчанными флюгером-флажком каждая, с черными бойницами, со сквозным проездом в стене между башнями (без порога)». На гербе муниципалитета используются традиционные для района символы.

Под записью 13722 в регистр внесен флаг района: «Прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба, фигуры которого выполнены в зеленом, желтом, белом, черном и красном цветах».

Геральдическим советом при Президенте РФ закреплен обновленный герб Новоржевского района: «В пересеченном лазоревом и зеленом поле три серебряных бунта пеньки один подле другого».

Флагом муниципалитета утверждено прямоугольное полотнище «С отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — голубого, нижней — зеленого цветов и несущее изображение расположенных в ряд трех бунтов пеньки белого цвета».

Также в государственный геральдический регистр внесен флаг Куньинского района: «Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос в соотношении 7:3: верхней зелёного цвета, в центре которой изображена стоящая обернувшаяся куница жёлтого цвета, и нижней — голубого цвета, на которой изображен лук жёлтого цвета, обращенный тетивой вверх, примыкающей к верхнему краю полосы, и вписанный в правый и левый края полотнища».

Макеты символов муниципалитетов ранее были учреждены на заседаниях регионального Геральдического совета под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Бытовки начали устанавливать около Советского моста в Пскове

01 февраля 2022

Псковичей просят приютить брошенную эстонскую гончую

01 февраля 2022

Более 400 звонков поступило в call-центр Великолукской городской поликлиники
01 февраля 2022

Специалисты call-центра псковской инфекционки ежемесячно обрабатывают около 12000 звонков
01 февраля 2022

В Великих Луках восстановили испорченную вандалами стелу с именем Героя Советского Союза

01 февраля 2022

436 детей с коронавирусом поступило за год в детский корпус псковской инфекционки
01 февраля 2022

Детский корпус Псковской инфекционной больницы отмечает первую годовщину
01 февраля 2022

Женщины из Псковской области не хотят быть машинистами

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...