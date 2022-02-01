В Красногородске благоустроят Городской вал

14:19, 01 февраля 2022, ПАИ

В Красногородске запланировано благоустройство общественной территории «Памятник истории и культуры – Вал». Аукционная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 692 тыс. 149 рублей. Источник финансирования - бюджет МО «Красногородский район» в виде субсидий из федерального и областного бюджетов.

Подрядчику предстоит выполнить устройство скамеек, демонтировать старую и сделать новую сцену (выше на 1 метр), обустроить ограждения с поручнями, провести электромонтажные работы. Срок исполнения контракта - до 15 июня 2022 года.