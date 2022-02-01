Прием заявок на первый конкурс ТОСов в этом году стартует 15 февраля

14:36, 01 февраля 2022, ПАИ

Прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОСами), начинается 15 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе могут принять участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений Псковской области.

Представители ТОСов, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, должны представить в администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы: заявление об участии в конкурсе проектов; копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС; паспорт проекта; иные документы, относящиеся к проекту.

Формы указанных документов и информация о конкурсе проектов размещены на странице Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 15 февраля до 15 марта 2022 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 18 марта 2022 года.

Победителей конкурса проектов определяет конкурсная комиссия не позднее 25 апреля.

На реализацию проектов — победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из областного бюджета составит 200 тыс. рублей.

Организатор конкурса — Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области.

Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов: тел. 299-801 (отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области).