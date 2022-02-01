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Астрологический прогноз на февраль: время любви и марафонцев

Февраль. Фото pixabay.comЧто несет нам самый короткий месяц года - астрологический прогноз на последний зимний месяц.

Месяц начинается ровно с новолуния, а по китайскому календарю наступает еще и Новый год. А это значит, что 1 февраля - тот самый день, когда можно начать новую жизнь, пусть и не с понедельника.

Вы обращали внимание, что восточный Новый год всегда начинается разного числа и не привязан к календарной дате? Он наступает ровно тогда, когда приходит идеальное время для смены циклов и обновления пространства.

Если вы еще не написали планы на предстоящий год, можно заняться этим как раз 1 февраля. Планирование на месяц традиционно также проводят на новолуние. Можно внедрять в жизнь полезные привычки - например, начинать занятия спортом на постоянной основе или изучение иностранного языка. Если стартануть 1 февраля, больше шансов, что новое занятие останется в вашей жизни на постоянной основе. Правда, не забываем, что 1 февраля мы еще находимся под влиянием ретроградного Меркурия, поэтому начинать лучше дела из разряда «давно хотели, но никак не могли собраться».

Новолуние происходит в знаке Водолее, а это значит, что весь месяц будут актуальны темы взаимодействия в коллективе, поиска в нем своего места, личной свободы и общественных  ограничений.

Сатурн в соединении с новолунием свидетельствует о том, что тема ограничений, жизнь в установленных жестких рамках и правилах, будет ярко фонить весь месяц. Сатурн недвусмысленно намекает, что закон лучше не нарушать, иначе можно поиметь проблемы.

В начале февраля две планеты, притормаживающие наши дела в январе - Венера и Меркурий, выходят из ретроградного движения. Если вы столкнулись с зависшими процессами в сердечных делах, партнерстве, финансах, теперь можете ожидать их развития. Необязательно благоприятное, но движение будет точно.

Развернувшаяся Венера сигналит о том, что мы снова можем делать крупные покупки, совершать серьезные финансовые операции и экспериментировать с имиджем.

Если у вас запланирован старт важного проекта на начало февраля, подождите с запуском до окончания первой недели месяца. Но успевайте до 15 февраля, пока Луна растущая.

Весь февраль Марс будет двигаться по знаку Козерога - это хорошее время для выработки долгосрочных стратегий, занятия проектами, которые предполагают длинную дистанцию и перспективу. Это время стайеров и марафонцев, а не спринтеров. Можно браться за дела, на которые вам раньше не хватало сил и ресурсов.

До середины февраля Меркурий будет в соединении с Плутоном. А это значит, что у нас будет больше шансов докопаться до правды, увидеть скрытую глубину происходящих процессов и явлений, погрузиться с головой в научно-исследовательскую деятельность. Но будьте готовы к тому, что из шкафов повываливаются скелеты или вы станете обладателем тайны, которая повиснет на вас ненужным грузом.

15 февраля Меркурий переходит в знак Водолея - наше мышление становится более креативным и свободным, можно ожидать интересных идей и инсайтов. Возможно, вы найдете неожиданное оригинальное решение давно волновавшей проблемы. Вторая половина месяца - хорошее время для поиска единомышленников и сообществ по интересам, объединения в группы и коллективы.

18 января Солнце переходит в Рыбы. Мы становимся более интровертными и погруженными в себя, но и приобретаем панорамный взгляд на вещи, постигаем глубину происходящих с нами событий. Это хорошее время для рефлексии и погружения в свой внутренний мир, занятий творчеством.  Возрастает интерес к духовным и мистическим практикам.

Февраль - хорошее время для отношений. Венера с Марсом - две гендерные планеты - идут на сближение (точный аспект будет 16 февраля, вблизи Дня влюбленных). Козерог благоприятствует серьезным намерениям, поэтому можно ожидать предложений руки и сердца. А знакомства, начавшиеся в феврале, имеют все шансы на долгие стабильные отношения.

Конец месяца (21-28 февраля) плохо подходит для переговоров, деловых поездок и путешествий из-за напряженных аспектов Меркурия и Урана. Может сбоить бытовая техника, вероятны скачки напряжения и сбои в работе электросетей. Будьте также внимательны и аккуратны за рулем.

 

Наталья Баранова
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