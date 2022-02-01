Более 3,3 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

15:01, 01 февраля 2022, ПАИ

3 310 947 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 256,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 738 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 11 986 913 случаев заболевания коронавирусом, 10 288 582 человека выздоровело, 332 012 – умерло.