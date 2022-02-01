Женщины из Псковской области не хотят быть машинистами

16:08, 01 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области нет женщин, которые хотят освоить профессию машиниста. Как уточнили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, с момента начала обучения среди жительниц Северо-Запада такое желание изъявила лишь одна женщина - жительница Санкт-Петербурга.

Всего в России были обучены и трудоустроены 57 женщин, из них помощниками машиниста электропоезда стала 41 женщина, помощниками машиниста локомотива – 16.

Одной из первых женщин, освоивших в РЖД профессию помощника машиниста, а потом и машиниста электропоезда, стала уфимка Алёна Миронова. 31 января она отправилась в первый самостоятельный рейс в качестве машиниста пригородного поезда «Западный экспресс» по маршруту Уфа – Приютово. В настоящее время завершают стажировку ещё пять женщин, после чего они тоже получат допуск к самостоятельной работе.

Напомним, у женщин возможность работать в составе локомотивных бригад появилась благодаря изменениям, внесённым Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий, и программе РЖД по подготовке женщин-машинистов и помощников машинистов.

Кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Обязательным условием является прохождение предварительного медицинского обследования, в том числе психофизиологического освидетельствования. Обучение проходит в учебных центрах ОАО «РЖД» в трёх городах – в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и длится 24 недели. Желающие получить новую профессию должны быть готовы к временной смене места жительства, в период учебы в очной форме будет выплачиваться стипендия и предоставляться общежитие.