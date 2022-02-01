Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Женщины из Псковской области не хотят быть машинистами

В Псковской области нет женщин, которые хотят освоить профессию машиниста. Как уточнили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, с момента начала обучения среди жительниц Северо-Запада такое желание изъявила лишь одна женщина - жительница Санкт-Петербурга.

Всего в России были обучены и трудоустроены 57 женщин, из них помощниками машиниста электропоезда стала 41 женщина, помощниками машиниста локомотива – 16. 

Одной из первых женщин, освоивших в РЖД профессию помощника машиниста, а потом и машиниста электропоезда, стала уфимка Алёна Миронова. 31 января она отправилась в первый самостоятельный рейс в качестве машиниста пригородного поезда «Западный экспресс» по маршруту Уфа – Приютово. В настоящее время завершают стажировку ещё пять женщин, после чего они тоже получат допуск к самостоятельной работе.

Напомним, у женщин возможность работать в составе локомотивных бригад появилась благодаря изменениям, внесённым Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий, и программе РЖД по подготовке женщин-машинистов и помощников машинистов.

Кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Обязательным условием является прохождение предварительного медицинского обследования, в том числе психофизиологического освидетельствования. Обучение проходит в учебных центрах ОАО «РЖД» в трёх городах – в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и длится 24 недели. Желающие получить новую профессию должны быть готовы к временной смене места жительства, в период учебы в очной форме будет выплачиваться стипендия и предоставляться общежитие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

01 февраля 2022

Бытовки начали устанавливать около Советского моста в Пскове

01 февраля 2022

Псковичей просят приютить брошенную эстонскую гончую

01 февраля 2022

Более 400 звонков поступило в call-центр Великолукской городской поликлиники
01 февраля 2022

Специалисты call-центра псковской инфекционки ежемесячно обрабатывают около 12000 звонков
01 февраля 2022

В Великих Луках восстановили испорченную вандалами стелу с именем Героя Советского Союза

01 февраля 2022

436 детей с коронавирусом поступило за год в детский корпус псковской инфекционки
01 февраля 2022

Детский корпус Псковской инфекционной больницы отмечает первую годовщину
01 февраля 2022

Женщины из Псковской области не хотят быть машинистами

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...