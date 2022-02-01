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Календарь красоты и здоровья на февраль

Календарь красоты в феврале. Фото pixabay.com

Сонастраиваемся с лунными ритмами, чтобы процедуры принесли максимум пользы и не разочаровали. Календарь красоты, здоровья и ухода за собой от астролога Натальи Барановой.

В конце января Венера вышла из ретроградного движения. А это значит, что мы вновь можем экспериментировать с имиджем и делать сложные процедуры красоты.

Месяц начинается с новолуния, поэтому 1 февраля и накануне будут полезны любые очистительные процедуры и краткосрочные диеты или разгрузочные дни. Можно начинать занятия любым видом спорта на постоянной основе - больше шансов, что они продлятся долго и органично встроятся в вашу жизнь.

1, 2 февраля - креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови.

3, 4 февраля - чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

5, 6 февраля -  активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Не перегружайте почки.

7, 8, 9 февраля - скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Уязвимы шея, уши, шитовидка, горло. Профилактика - полоскание, ингаляции.

10, 11 февраля - маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, легкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

12, 13, 14 февраля - уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Уязвимы грудь, желудок. Полезны разгрузочные дни на кефире или другой молочке.

15, 16 февраля -  окрашивание и наращивание волос, сложные прически, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезенка.

17, 18 февраля - любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Краткосрочные диеты. Уязвим кишечник.

19, 20, 21 февраля -  работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и прически. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь.  Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

22, 23 февраля - депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жесткий массаж. Для любителей экстрима - стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка.  Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

24, 25 февраля -  покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные прически, визаж, татуаж. Уязвима печень. Полезна дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе.

26, 27 февраля - скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика - компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.   

28 февраля - креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы. 

 

Наталья Баранова
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