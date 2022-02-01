В великолукской деревне Переслегино благоустроят общественную территорию

15:52, 01 февраля 2022, ПАИ

Общественную территорию между многоквартирными домами № 4 и 7-8 в деревне Переслегино Великолукского района благоустроят. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

В соответствии с информацией, опубликованной на портале госзакупок, стоимость работ составит порядка 2,5 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить асфальтирование, обустройство тротуаров, ограждения, бортового камня, а также детской игровой площадки.

Заказчиком работ выступает администрация Великолукского района.

Напомним, почти 3 млн выделено на создание пешеходной зоны в великолукском поселке Дубрава-1.