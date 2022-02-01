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С разгромным счетом завершились два матча регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги

С разгромным счетом завершились два матча чемпионата региональной Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в областной федерации хоккея. Оба матча прошли в Ледовом дворе Пскова.

В первой игре великолукский «Экспресс» разгромил команду «Гвардия» со счетом 8:1. В этой встрече защитник «Экспресса» Владимир Кочергин оформил хет-трик, а нападающий Андрей Терешонок сделал 5 результативных передач.

Во втором матче клуб «Аванта-Псков» разнес «Легион» со счетом 11:1. Самым результативным игроком в команде-победителе стал нападающий Андрей Зубарев, который забросил в ворота соперника четыре шайбы и сделал две голевые передачи.

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