С разгромным счетом завершились два матча регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги

16:17, 01 февраля 2022, ПАИ

С разгромным счетом завершились два матча чемпионата региональной Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в областной федерации хоккея. Оба матча прошли в Ледовом дворе Пскова.

В первой игре великолукский «Экспресс» разгромил команду «Гвардия» со счетом 8:1. В этой встрече защитник «Экспресса» Владимир Кочергин оформил хет-трик, а нападающий Андрей Терешонок сделал 5 результативных передач.

Во втором матче клуб «Аванта-Псков» разнес «Легион» со счетом 11:1. Самым результативным игроком в команде-победителе стал нападающий Андрей Зубарев, который забросил в ворота соперника четыре шайбы и сделал две голевые передачи.