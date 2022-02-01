Обновленный порядок субсидирования спортивных федераций утверждён в Псковской области

16:23, 01 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области утверждён обновленный порядок предоставления субсидий из бюджета региона областным спортивным федерациям. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Сам порядок предоставления субсидий спортивным федерациям в Псковской области приведён в соответствие с федеральным законодательством. Документом устанавливаются критерии оценки деятельности спортивных федераций, условия и порядок предоставления субсидий, а также правила предоставления отчетности.

Отметим, что в Псковской области более 60 региональных спортивных федераций получают субсидии из областного бюджета.