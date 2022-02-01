436 детей с коронавирусом поступило за год в детский корпус псковской инфекционки
436 детей с подтверждённой коронавирусной инфекцией поступило за год в детский корпус Псковской областной инфекционной больницы, сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения.
Всего за год в детское отделение воздушно-капельных и кишечных инфекций поступил 2091 ребенок, из которых 436 – с подтвержденным коронавирусом. В медучреждении детей лечили от таких заболеваний, как кишечные, менингококковые и энтеровирусные инфекции, бронхиты, пневмонии, мононуклеозы и ангины. Также в больницу поступали пациенты со скарлатиной, ветряной оспой, болезнью Кавасаки, гепатитом А и некоторыми другими заболеваниями.
В медучреждении отметили, что на сегодняшний день в детском корпусе работает ПЦР-лаборатория, амбулаторное отделение, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики и рентгеновской и компьютерной томографии. Также важным фактом является усиление отделения реанимации и интенсивной терапии детского корпуса до 49 коек и возможность совместного пребывания в палатах матери и ребёнка.
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