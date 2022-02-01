Псковичи завоевали три медали на турнире по рукопашному бою «Звезды Балтики»

16:43, 01 февраля 2022, ПАИ

Псковичи завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою «Звезды Балтики» памяти А. В. Факеева в Выборге. Как сообщили в Федерации рукопашного боя Псковской области, долгожданное золото взял капитан псковской команды Даниил Батеев, проведя четыре поединка в один день. Все бои он заканчивал с хорошим отрывом по баллам либо досрочно. Даниил показал отличную подготовку и железную волю к победе.

«Мы поздравляем Даниила Батеева с выполнением разряда кандидата в мастера спорта по рукопашному бою и отбором на первенство России, победа в котором станет командировкой на первенство мира в Бухаре», - отметили в федерации.

Бронзовыми призерами турнира стали Кирилл Сыров и Илья Федоров. Тренеры особенно отметили красивые бои Артема Приходько и Ярослава Антонюка, остановившихся в шаге от медали. Так, Ярослав стал четвертым из 23 участников.