Фальшивые рубли снова изъяли в Пскове

16:46, 01 февраля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции изъяли фальшивые рубли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 24 и 29 января в одном из финансовых учреждений Пскова были обнаружены две фальшивые пятитысячные банкноты с признаками подделки.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.