Фальшивые рубли снова изъяли в Пскове
В Пскове сотрудники полиции изъяли фальшивые рубли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, 24 и 29 января в одном из финансовых учреждений Пскова были обнаружены две фальшивые пятитысячные банкноты с признаками подделки.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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