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Общество

Специалисты call-центра псковской инфекционки ежемесячно обрабатывают около 12000 звонков

Специалисты информационного центра по работе с обращениями граждан в Псковской областной клинической инфекционной больнице ежемесячно обрабатывают около 12 000 звонков, сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения.

«За первый год работы данное подразделение подтвердило особую значимость для информационного обеспечения деятельности больницы», – рассказали в медучреждении и отметили, что за день смена операторов принимает от 350 до 500 звонков.

Изначально целью центра было ежедневное предоставление актуальной информации родственникам о состоянии пациентов, а также обработка и решение проблемных вопросов. В дальнейшем к задачам операторов добавились запись и контроль предоставления общедоступных услуг «Звонок лечащего врача» и «Видеозвонок», сообщение результатов ПЦР-исследований, информационная поддержка деятельности больницы и многое другое.

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