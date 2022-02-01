Для уборки снега в Пскове задействовано более 30 единиц техники

17:07, 01 февраля 2022, ПАИ

В Пскове в уборке города от снега задействовано более 30 единиц техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы ведутся в круглосуточном режиме – очистка дорог, тротуаров, остановочных комплексов, осуществляется вывоз снега.

В уборке задействовано более 30 единиц техники: 8 комбинированных дорожных машины, 4 трактора, 4 минитрактора, 4 бобката, 2 фронтальных погрузчика, 2 экскаватора, 2 погрузчика, 6 бригад по 3-4 человека. Для вывоза снега из города в ночное время дополнительно задействовано: 1 снегопогрузчик, 1 автогрейдер, 6 самосвалов, 2-3 тонара.

Водителей призывают убирать автомобили, припаркованные вдоль дороги, для того чтобы не препятствовать уборке территории от снега.