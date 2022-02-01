Посвящённая Александру Невскому выставка будет работать в Родинском доме культуры до 10 февраля
В Родинском доме культуры в Псковском районе работает экспериментальная выставка «Святой князь Александр Невский», сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
Авторы выставки – псковские художники, участники экспериментальной творческой мастерской. Они представили около 30 работ, раскрывающих разные грани личности выдающегося полководца и политика XIII века.
Из-за особого интереса к этой выставке было принято решение продлить её до 10 февраля.
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