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Общество

Cпособы спасти упавший в снег телефон назвал эксперт

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, как спасти упавший в снег телефон. Об этом пишет газета «Известия».

По словам эксперта, обычная вода никак не вредит устройству, но вода, в которой содержится реагент или соль, может вызвать коррозию, проявиться она при этом может только через два-три месяца.

«Первое правило простое — протереть насухо. Поднимите сразу устройство из грязи или снега, встряхните и насухо вытрите. Обязательно нужно протереть все разъемы. Не забывайте, что сразу же заряжать смартфон нельзя, потому что это может привести к короткому замыканию или коррозии. Сильно промокшее устройство, из щелей которого льется вода, необходимо сразу выключить», - уточнил Кувиков.

Он также подчеркнул, что не стоит сушить телефон феном или на батарее — это может протолкнуть воду дальше в щели. Сперва, как отметил эксперт, необходимо протереть телефон насухо сухой тряпкой или пройтись ручным пылесосом возле всех разъемов и динамиков. Затем нужно оставить телефон на пять-шесть часов в банке с рисом.

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