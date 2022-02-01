Противопожарный рейд прошёл в Гдовском районе

17:49, 01 февраля 2022, ПАИ

В Гдовском районе сотрудники МЧС провели профилактический рейд с целью информирования населения о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники государственного пожарного надзора обратили особое внимание местных жителей на правила пользования приборами печного оборудования и правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Также сотрудники МЧС раздали жителям Гдовского района памятки с порядком действий при возникновении пожара, листовки о мерах пожарной безопасности, а также разъяснительные памятки о предусмотренной законом ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.