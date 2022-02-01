Новые факты сексуального насилия над малолетними выявили в отношении осуждённого псковской колонии

20:01, 01 февраля 2022, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении осуждённого одной из исправительных колоний в Псковской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в 2012-2014 годах обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы, которой на момент начала совершения преступления было пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Спустя пять лет мать девочки в связи с изменениями в поведении дочки обратилась к специалисту, который провёл психологическую диагностику и выявил признаки пережитого сексуального насилия, которое подтвердилось в личной беседе с ребёнком.

В ходе осуществления цензуры входящей корреспонденции, поступающей в адрес дяди потерпевшей девочки, который отбывает 12-летний срок за совращение малолетних детей своих знакомых, когда они гостили у него дома, сотрудники ИК-6 УФСИН России по Псковской области выявили письмо его сестры с обвинениями в надругательстве над ребёнком.

Дальнейшая работа псковских оперативников ФСИН позволила получить данные о причастности осуждённого к надругательству над своей племянницей, а также над собственным ребёнком в рассматриваемом периоде, когда ему было 7 лет.

В настоящее время следователи собрали достаточные доказательства причастности подследственного к надругательствам над малолетними племянницей и сыном, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.