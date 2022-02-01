«Главная тема с Надеждой Назаренко»: благоустройство Пскова

20:31, 01 февраля 2022, ПАИ

Какие улицы отремонтируют в Пскове в этом году? Когда закроют Троицкий мост? Как планируют преобразовать привокзальную площадь? Как заставить работать управляйки? Об этом – в новом выпуске программы от 1 февраля.